Hanna Martinson kriitikutele: ma ei hooli nende arvamusest

Hanna Martinson, kelle suuremate projektide hulka kuuluvad kaasalöömine mängufilmis «Must alpinist» ja telesaates «Su nägu kõlab tuttavalt» vastas kriitikutele, kes peavad teda rumalaks blondiiniks, öeldes, et ei hooli nende arvamusest. «Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja mul on samamoodi vaba voli sellest arvamusest, kas hoolida või mitte,» ütles ta. «Tean ju isegi, kui lihtsalt on võimalik võtta hoiak või arvamus inimese suhtes, kellest ei tea midagi muud, kui seda, mida läbi ekraani või meedia näed ja kuuled.»