Orlando Bloom: ma tahaks olla Kapten Britannia

41-aastane «Kariibimere piraatide» näitleja on tunnistanud, et ta sooviks hea meelega võtta vastu väljakutse mängida ühte Marveli superkangelastest, kuid lisas, et keegi ei ole temaga sellest veel ametlikku juttu teinud. BBC Raadio 2-le antud intervjuus, kus ta rääkis oma karjäärist ja Marveli edukatest filmidest, sõnas näitleja, et tema tööde valikut on mõjutanud soov rohkem oma seitsme aastast poega Flynni kasvatada, vahendas Metro.

«Tead, see on üks nendest asjadest, kus aeg on väga tähtis. Mind ei ole küll palutud, kuid ma olen Marveli inimestega kohtunud. Aga kuna ma võtsin pärast eelmises suures frantšiisis olemist poja kasvatamiseks palju aega vabaks, siis võib see praeguseid rollivalikuid mõjutada,» sõnas Bloom, kes on mänginud ka «Sõrmuste isanda» filmides. «Ma ei tahtnud, et Flynn 10-aastasena mind vaatab ja küsib, kus ma olin. Ma ei tahtnud, et see juhtuks.»

Kuid sellele vaatamata ei oleks ta vastu, kui Marveli Stuudio boss Kevin Feige talle helistaks ja mingit rolli pakuks. Bloom pakkus ise välja, et ta võiks mängida Kapten Britanniat.

«Ma loen väikest viisi Marveli koomikseid. Kes see Briti oma oligi? Kapten Britannia! Näed sa siis. Tal on kohutav kostüüm ja seal juba on Kapten Ameerika, seega mis sa teed? Kapten Britannia vs Kapten Ameerika?»

Kapten Britannia FOTO: Wikimedia Commons