Euroekspert: 5 põhjust, miks Eesti ei võitnud Eurovisiooni

2. Neile siiski meeldib ooper, aga võib-olla eurooplastest ooperi fännid kuulsid meie laulu ja nad arvasid, et selle segamine poppmuusikaga on nende lemmikmuusika solvamine? See võiks tõesti olla piisav põhjus, miks nad ei hääletanud laulu number kuus poolt.

5. Või lihtsalt meeldisid neile seitse lugu rohkem. Kõige tõenäolisem variant on see, et ühes suurima konkurentsiga finaalis meeldis inimestele Iisraeli esitatud Korea-stiilis popp-plahvatus rohkem. Neile meeldisid rohkem ka Küprose Beyonce; Austria gospeli-muusika; Saksamaa Ed Sheeran; Itaalia sõjavastane hümn; armas tšehh, kes on enda ekskallima peale pahane; ning murtud südame ja kõrge häälega rootslase lavashow. Eurovisioon 2018 probleem ei ole selles, et me oleksime kellestki halvemad. Asi on selles, et kui zürii ja rahvahääletus kokku panna, siis meeldis Euroopale seitse laulu rohkem kui meie oma. Ja sellest pole midagi. Me kõik peaksime Elina üle väga uhked olema.