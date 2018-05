Energiline ja positiivne lauljanna ei varjanud kogu intervjuu vältel hetkekski, et talle Elina lugu väga meeldib ning tunneb klassikalist koolitust saanud lauljannana kollegiga teatavat sümpaatiat. Lisaks kiitis ta Mihkel Mattiiseni ja Timo Vendti tööd, kes loo heliloomingu ja produktsiooni taga seisid. «See lugu tõesti meeldib mulle. Mihkel ja Timo on teinud nii head tööd selle laulu kontseptsiooni ja produktsiooniga.» Lisades, et lugu oli kaasahaarav ning jäi kummitama kohe peale esimest kuulmiskorda.

«La forzat» peab Maria ooperisugemetega looks kuid rõhutab, et loo esitluse tulemuses mängib väga suurt rolli see, kes laulab. «Kui keegi maailmakuulsatest ooperilauljatest laulaks rongisõitu, siis ikkagi on see tehniliselt ooperisooritus. Antud lugu oma hääleulatuselt poplaul küll ei ole.»

Kohe peale esimest kuulmist nägi professionaalne lauljanna loo tehnilist keerukust ning ootas põnevusega live esitlust, et näha, kas etteaste tõesti nii hästi õnnestuda saab. Peale otseesituse kuulmist ei ole Listral Elinale mitte ühtegi pretentsiooni, ega negatiivset kommentaari. Esitus kõrge meisterlikkusega. «Elinale väga sobib see lugu. See sobib tema iseloomu ja karakteriga. Intervjuudes on ju ta ka öelnud kui väga tahab armastust jagada. Lugu ja helgus on niivõrd hästi temale sobiv, aga suur väljakutse on see kindlasti.» Juhtides tähelepanu, et lisaks tehnilisele meisterlikkusele tuleb võidelda ka mitmekülgse pinge ja lavanärviga.

Elina esitust pidas ta väga puhtaks ning see, milline koht tehniliselt keerukam on, sõltub sellest, milline on laulja hääleulatus. Näiteks peab Maria enda hääle puhul keerukamaks Elina jaoks kergemaid ülikõrgeid noote. Omaette on proovitud ikka, kuid nõnda keerulise loo puhul tuleb väga selgelt vahet teha, et kõigil lauljatel on erinev instrument ja hääleulatus.

Ka visuaal oli Maria arvates väga maitsekalt ja taktitundeliselt tehtud, nii, et üks ei hakkaks teisega võitlema või suur lavaetendus imelist esinemist varjutaks. «Visuaal ongi väga ilus ja oluline. Teame ju, et inimese aju võtab vastu 75, kui mitte rohkem, protsenti visuaalselt. Mulle meeldibki see, et ei hakka midagi segamaa ja midagi ei ole liiga palju.»