Kaunis lauljanna on saavutatud tulemusega põhjendatult väga rahul, leides, et nõnda tugevate laulude kõrval on esikümnesse jõudmine suurepärane. «Ma arvan, et tänane oli minu parim esinemine senini, mina andsin endast igal juhul 200%.» Ka üleüldise tiimitöö osas avaldab ta ainult rahulolu.

Varasemaltki on Elina jäänud ennustuste ja spekulatsioonide osas tagasihoidlikuks, nõnda ka lõpupunkte kuulates. Ärevus kestis viimase hetkeni. «Mul on väga hea meel näha, et žanr, mis ei ole klassikaline Eurovisioonižanr, läheb inimestele südamesse ja hinge.»

Oma arvamust Iisraeli võiduloo puhul hoiab Elina pisut tagasi, öeldes laia naeratuse saatel, et lugu on väga tore. Lõpuspurdi eel hoidis ta pöialt Austriale, sest esitus ja vokaal olid fantastilised. Tänu tema heale etteastele sai ka Elina end rahulikult õigele lainele viia: «Ta laulis enne minu esinemist ja see laul oli juba mu kõrvas, sest monitorid olid sisse lülitatud. Mul on südamest hea meel, et ta enne mind esines, sest tal oli väga heal tasemel esinemine.»

Ka Kürpose lauljanna kohta oli Elinal öelda vaid kiidusõnu: «Ta meeldis mulle oma olemuselt ja suhtlemiselt, lava taga oli ta lihtsalt fantastiline.» Lisaks oli üks tema lemmikutest ka Prantsusmaa.

Punktide jagamisel üllatas teda, nii nagu paljusid vaatajaidki, see, et meie naaberriigid ja Põhjamaad meile väga palju punkte ei andnud. «Tõesti üllatas! Sinna me turneed siis ei tee,» ütleb ta naerdes. Samas oli siiralt hea meel, et siiski leidus neid riike, kellelt saime 12 punkti.

Eurovisioonilt võtab Elina kaasa saadud kogemused, tutvused ja sõprussidemed ning arusaamise, et inimesel on oodatust palju suuremad ressursid. Üle on elatud kaks nädalat äärmiselt intensiivset aega, mil vahel polnud aega ka inimlike esmavajadustega tegeleda nagu näiteks söömine ja tualeti kasutamine.

Õnneks või kahjuks ühtki puhkehetke silmapiiril ei terenda. Ees ootavad järgnevad kontserdid ning tihe elu, mida Elina enda sõnul väga ootab ja naudib. Juba 28. mail astub lauljanna üles oma soolokontserdiga.

Eurovisiooniteekonnal on väga olulist rolli mänginud ka noore naise perekond ja ema: «Alustades sellest, kuidas ta on mind kasvatanud, kui palju minusse panustanud. Ilma temata ei oleks ma siin praegu seismas. Ta on mul maailma parim ema!» lisades, et ilmselt on meil kõigil õigustatult tunne, et just meie ema on kõige parem.

«Emaks olemine on kõige suurem, ägedam ja keerulisem professioon siin maailmas. Olen kõikidele emadele tänulik ja eriti oma emale. Mu vanemad on olnud mulle siin suureks toeks ja olen selle üle siiralt tänulik. Vanemate juures olek on äärmiselt oluline.»