Pivede all: miks Mari kutsutud külalised tema pidu ignoreerivad?

Hiljuti kinodesse jõudnud «Pilvede all. Neljas õde» on tõusnud viimase veerandsajandi vaadatumate kodumaiste mängufilmide esikümnesse. Linaloo aluseks olev menusari «Pilvede all» on aga hoidnud Eesti populaarseima seriaali tiitlit algusest peale, aastast 2010. Tänane 223. osa tähistab sellele seriaalile juba 16. telehooaja algust.