Ukrainlased tegid eestlastele sünnipäeva puhul uskumatu kingituse

«Eesti ja ukraina rahvad on tuntud oma armastuse poolest rahvuslike laulude vastu. Otsustasime Eesti Vabariigi 100. aasta juubeli puhul kinkida just laulu, luues sel viisil kultuurisilla kahe Euroopa rahvuse vahel. Soovime Eesti rahvale õitsengut, et vabaduse päike paistaks alati,» kommenteeris loomingulist kingitust Ukraina progressiivsete kommunikatsioonide keskuse PROCOM-i juht Jevgeni Oništšuk, kirjutab ERR.