Ilus elu! Indrek ja Birgit Sarrap soetasid Tai Kuningriiki kinnisvara

Hiljuti 29. sünnipäeva tähistanud lauljanna ja tema muusikamanagerist abikaasa Indrek on eksootilisse saareriiki nii armunud, et on hankinud sinna isegi kinnisvara.

Teadaolevalt on Birgitil ja Indrekul Phuketi palmide ja päikese all paaritoaline korter, kus nad ise puhkusel olles viibivad ja kui ise parasjagu ruume ei kasuta, neid ka oma lähedastele sõpradele peatumiseks pakuvad. Refereeritud Kroonikast.