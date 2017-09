Tõeline printsess! Vaata, milline näeb välja Liis Lassi imearmas tütar

Pildile on lipsanud ka Liisi imearmas tütreke Alexandra Sofia.

Liis Raudsepp / facebook

Armsa perepildi sõnum on «laenatud» legendaaarselt Inglise kirjaniku Alan Alexander Milne raamatukangelase Karupoeg Puhhi tsitaadist: «And day spent with You is my favorite day.» (ja päev, mil olen sinuga, on minu parim päev).

Armas, kas pole?