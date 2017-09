Video: kas 1937. aasta seinamaalingul on indiaanlase käes nutitelefon?

2017. aastal on nutitelefon igapäevane tarbeese, kuid 70 aastat varem kindlasti mitte, sest siis olid olemas vaid lauatelefonid või telefoniautomaadid, edastab mirror.co.uk.

Itaalia kunstnik Umberto Romano tegi nimetatud seinamaalingu Massachusettsi osariigi Springfieldi postkontori seinale.

Umberto Romano seinamaaling / Kuvatõmmis/Youtube

Maaling «Mr. Pynchon and the Settling of Springfield» kujutab Inglismaalt saabunud uusasunike jõudmist 1620. aastal tänapäeva Massachusetsisse. Pildil on nii sisserändajad kui põliselanikud indiaanlased.

Seinamaalil on näha indiaanlast, kes istub ja hoiab käes tumedat neljakandilist eset, mis meenutab tänapäeva nutitelefoni. Kui see oleks nutitelefon, siis teda on kujutatud selfit tegemas või midagi lugemas.

Umberto Romano seinamaaling / Kuvatõmmis/Youtube

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et tõenäoliselt pani kunstnik indiaanlasele kätte väikese peegli.

«Sisserännanud vahetasid kohalikega kaupu ja võib oletada, et Euroopast saabunud puritaanidel oli peegleid, mida nad kontakti loomiseks kasutasid ja näiteks söögi vastu vahetasid. See, kuidas indiaanlane objekti käes hoiab, näitab et ta vaatab end sellest,» selgitati.

On ka neid, kes arvavad, et nii pildil olev indiaanlane kui kunstnik on ajarändurid. Lisati, et kui indiaanlane on ajarändaja, siis pidi ta minema 1620. aastast tulevikku ja võtma sealt nutitelefoni ja siis minema oma aega tagasi.

Samuti võis kunstnik olla ajarändur, kes käis 1937. aastast korraks meie nutiajastus, läks tagasi ja pani telefoni põlisameeriklase kätte.

Inglismaalt septembri alguses 1620 lahkunud 102 uusasunikku jõudsid laevaga Mayflower Põhja-Ameerikasse Uus-Inglismaale, tänapäeva Massachusettsisse 15. detsembril 1620. Sinna rajati Plymouthi uusasundus.

See seinamaaling ei ole esimene, kus väidetavalt on ajas rändamise märke. USAs Paul Getty muuseumis on Vana-Rooma skulptuur, millel on näha naist ja tüdrukut. Tüdruk hoiab objekti, mis võib olla peegel või ehtekast, kuid vandenõuteoreetikute arvates hoopis sülearvuti.

Vana-Rooma bareljeef / Kuvatõmmis/Youtube

Seega võib nii roomlanna kui ta kaaslane olla ajarändurid.

Selle objekti üle heideti nalja, et see on hoopis väike pitsakarp pitsaga ja seda hoiab käes pitsakuller.