Videotervitus: Briti trio The xx pöördumine eestlastele tekitab veelgi suurema kontserdiootuse

Logistilistel põhjustel on kontserdi korraldaja ja bändi management otsustanud liigutada kontserdi Lauluväljaku Mere alalt Rock Cafe’sse (Tartu mnt 80D). Seetõttu on müügile jäänud veel vaid viimased kontserdipiletid hinnaga €49. Rock Cafe kontserdil kehtivad kõik seni ostetud piletid.

Sunset Festivali raames esinevad sel suvel Rock Cafes The Naked And Famous (08.08) ning Briti populaarseim trio The xx (14.08).

Eestile kõige lähemal, on The xx varasemalt esinenud Lätis, Salacgrivas, Positivus festivalil.

Vaata videotervitust ning jää ootele!