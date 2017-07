5 asja, mida saab teha selleaastasel Positivusel tasuta!

1. Juuksur

Suurel festivalil nagu Positivus, ööbitakse enamasti telgis ning oleme ausad, esimesel päeval sätitud lilleline soeng on järgmisel hommikul telgis ärgates tavaliselt närtsinud. Selleks, et oma frisuur värskena hoida, on siia üles pandud tasuta juuksuritelk, kus juuksur värvib, kammib ja lakitab täiesti tasuta. Geniaalne!

Telgisoengust lahti! Positivusel töötab ilusalong! / Elu24.ee

2. Vaatetõstuk

Positivus festival toimub Lätis, Salacgriva idülliliste mändide all, liivase mere ääres. Sel aastal on kõigil täiesti tasuta võimalik näha, milline näeb festivali ala välja ning mis toimub mitmekümne meetri kõrguselt.

Positivus 2. päev / Elu24.ee

3. Laadimine

Tühjad telefoniakud saavad laetuks telgis, kuhu on püsti pandud kümned pistikud. Sõbrad leiab üles, murelikule emale saab tagasi helistada ning sotsiaalmeediasse kõik pildid postitatud.

4. Abiellumine

Festivalile on püsti pandud väike pühamu, kus saab oma kaaslasele igavest armastust vanduda. Festivaliromanss on täiega teema!

5. Ujumine

Salacgriva rand ja meri on imeilusad ning ujumine on vetelpäästja valvsa pilgu all täiesti lubatud. Muidugi kainelt!