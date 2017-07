India ja Iisraeli peaministrid ronisid riietega vette!

Indiast ja Iisraelist on viimasel ajal saanud suured sõbrad. Aprillis allkirjastati 2 miljardi dollari suurune militaarkaubandusleping, mis on Iisraelile läbi aegade suurim ekspordivõimalus. Riigivisiit korraldati tähistamaks kahe riigi omavaheliste suhete 25. aastapäeva. Iisraeli juht Benjamin Netanyahu, kes Twitterit väga agaralt kasutab, lisas hulgaliselt ülesvõtteid kahe valitsusjuhi päevast. Mehed käisid sõitmas helikopteri ja vettpuhastava autoga ning jõudsid ka Iisraelis jalad liiva sisse pista! Iisraeli peaminister kommenteeris, et pole midagi paremat kui sõpradega randa minna!

