Kolm drinki muudab naised hüperseksuaalseks?

Business Insideri teatel pakub idufirma Glow, mille taga on PayPali üks loojatest Max Levchin, selliseid seksiäppe. Uuring näitas, et üle nelja miljoni naise kasutab nende rakendusi seksiküsimuste lahendamisel.

Glow uuring käsitles naiste seksuaalkäitumise ja alkoholi tarbimise vahelist seost, mis näitas, et naised võivad pärast liigset alkoholi hakata käituma viisil, mida nad hiljem kahetsevad, muutudes näiteks hüperseksuaalseks.

Uuringu kohaselt on naiste seksuaalkäitumises tõusud ja mõõnad, kõige enam tuleb hälbinud käitumist ette laupäeviti, kõige vähem teisipäeviti.

Kõige suurema tõenäosusega saavad liiga palju alkoholi tarbinud naistest «nümfomaanid» suvisel soojal ajal, eriti juulis, kui toimub palju vabaõhusündmusi. Juulile järgnevad august, mai ja juuni.

Kõige väiksema tõenäosusega on naised hüperseksuaalsed jaanuaris, sest siis taastutakse aatavahetuspidudest ja antakse uusaastalubadusi. Naised joovad ja juhuseksivad vähem ka märtsis, veebruaris ja aprillis.

Uurijate teatel on naistel pärast kolme drinki suurem oht astuda kaitsmata seksuaalvahekorda ja käituda viisil, mida nad hiljem häbenevad.

Vähem kui kolm drinki joovate naiste seksuaalkäitumine on teistsugune. Nad harrastavad turvaseksi, kasutades kondoomi. Samuti kaitsevad nad end beebipillidega.

Küsitletud naistest 55 protsenti sõnasid, et peomeeleolus alkoholi tarbides on nad seksuaalkäitunud viisil, mida nad on hiljem kahetsenud.

28 protsenti naistest sõnasid, et nad tarbivad alkoholi vaid pidulikel sündmustel, 20 protsendi teatel joovad nad alkoholi üks kord nädalas, 19 protsenti joob alkohoolseid jooke 1 – 2 korda kuus ja 11 protsendi teatel peaaegu iga päev.

46 protsendi küsitletud naiste teatel jäävad nad purju, olles ära joonud 4 – 6 klaasitäit alkoholi.

35 protsenti naistest jääb purju juba pärast 2 – 3 drinki ning 15 protsendil naistel tuleb purju jäämiseks juua üle seitsme dringi.

Viis protsenti naisi teatas, et neil on alkoholitalumatus, sest juba ühe joogi järel on nad purjus.

25 protsenti naisi eelistab alkohoolse joogina veini või likööri, 22 protsenti eelistab kokteile ja 14 protsendi eelistuseks on õlu.