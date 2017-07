USA iseseisvuspäev numbrites: õlut 1,7 miljardi dollari ja pikinikutoitu 7 miljardi dollari eest

4. juuli on isesisevuspäev põhjusel, et 4. juulil 1776 ratifitseeris Ameerika Ühendriikide kongress iseseisvusdeklaratsiooni, mis on USA asutamise põhidokument.

USA meedia teatel tähistavad umbes pooled ameeriklastest iseseisvuspäeva piknikuga või liha grillides ning selle aasta andmetel ostetakse piknikutoitu umbes 7 miljardi dollari eest. Iga ameeriklane sööb seega keskmiselt 21 dollari eest.

Ameeriklased eelistavad riigipühal oma traditsioonilisi toite nagu hamburgerid, hot-dogid ja grill-liha.

Hamburger / West Coast Surfer/picture alliance / moodboard/Scanpix

Hot dogid / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Õlut ostetakse umbes 1,7 miljardi dollari eest ja õlut kulub nii 70 miljonit kuuspakki.

Ameeriklane õlut joomas / MARK MAKELA/REUTERS/SCANPIX

Paljud ameeriklased lähevad iseseisvuspäeva tähistama kas sugulaste või sõprade juurde, mille tõttu nii mõnelgi suurel magistraalil on ummikuid.

Statistika kohaselt peaks umbes 44,2 miljonit ameeriklast sõitma täna rohkem kui 80 kilomeetri kaugusele iseseisvuspäeva tähistama. Neist 37,5 miljonit sõidab autoga, ülejäänud ühistranspordiga.

USA politsei teatel on pidutsemine ja auto juhtimine eluohtlik kombinatsioon. Umbes 40 protsenti liiklusõnnetustes elu kaotanud roolijoodikutest hukub iseseisvuspäeva paiku.

4. juuli on USAs see päev, mil toimuvad ka paraadid ja taevase kerkivad ilutulestikud. Linnad on ehitud USA lipu värvidega, milleks on sinine, valge ja punane. Ameeriklased kannavad seljas rõivaid, mis viitavad nende kodumaa-armastusele.

Samas on turvameetmed iga aastaga aina karmimaks muutunud, kuna terrorioht on suur.

Küsitlus näitas, et kui paraade vaatab iga seitsmes ameeriklane, siis ilutulestikud pakuvad rohkem huvi ja neid kavatseb vaadata ligi pool elanikkonnast.

Patriootlikud ameeriklased / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Politsei ja päästeteenistus annab igal-aastal enne iseseisvuspäeva välja hoiatuse ilutuletike kohta, kuna just 4. juulil on nende tõttu palju vigastusi.

Varasemate aastate andmetel saab juuni lõpu ja juuli alguse vahelisel ajal, kui on iseseisvuspäevaga seoses palju ilutulestikke, kannatada üle 7000 inimese.

Patriootlik ameeriklane / GABRIELLE LURIE/AFP/Scanpix

Ameerika Ühendriigid said alguse Briti kolmeteistkümne asumaa iseseisvusdeklaratsioonist, millega nad kuulutasid end vabadeks ja iseseisvateks riikideks. Tänapäeval koosneb USA 50 osalise autonoomiaga osariigist. USA pindala on 9,8 miljonit ruutkilomeetrit ja rahvaarv on 324,5 miljonit.

Patriootliku ameeriklanna varbad / GABRIELLE LURIE/AFP/Scanpix

USA lapsed / GABRIELLE LURIE/AFP/Scanpix