Video: ufoküttide teatel leiti Peruust kolmesõrmeline tulnukamuumia

Tegemist olevat inimesesarnase olendiga, kes on umbes 168-sentimeetrine ja kaetud valge ainega, edastab Daily Mail.

Väidetav tulnukamuumia / Kuvatõmmis/Youtube

Kuigi tulnukakütid ja vandenõuteoreetikud on kindald, et tegemist on iidse tulnukamuumiaga, on ka neid, kes selles kahtlevad. Nende arvates on see kipsist tulnukakuju, mida tahetakse avalikkusele tulnukana pähe määrida.

Väidetav tulnukamuumia / Kuvatõmmis/Youtube

«Selliseid kujusid on ka varem tehtud, eesmärgiks on saada kuulsust ja tähelepanu. Ufoteema on alati populaarne olnud ja nende lugude seas on kindlasti palju väljamõeldisi,» teatasid skeptikud.

Venemaa Peterburi ülikooli arheoloogi Konstantin Korotkovi arvates võib tegemist olla humanoidist tulnukaga. Ta lisas, et olend on kaetud valge ainekihiga, mis oletatavalt aitab ta keha säilitada. Kui Vana-Egiptuse muumiatelt eemaldati siseorganid, siis Peruu humanoidil on need alles, seda kinnitas ta keha skaneering.

Väidetav tulnukamuumia / Kuvatõmmis/Youtube

Leiule tehti süsinikuuring, mille kohaselt on see olend surnud millalgi 245 – 410 pKr, kuid lisaks Korotkovile ei ole teised teadlased seda kinnitanud.

Antropoloog Alicia McDermot teatas ufoteooria leheküljele Ancient Origins, et sellised leiud on huvitavad, kuid nende suhtes tuleb olla skeptiline.

Ufoekspert, lehekülje Haynes UFO Investigations Manual taga olev Nigel Watson teatas, et ta ei tunne kuigi hästi mumifitseerimisvõtteid, kuid Peruu leid tekitab kahtlusi.

Watsoni sõnul on ufode kohta käivate valede taga ka ajakirjanikud. Üks neist on uuriv ajakirjanik Jamie Maussan, kes on teinud ufoteemalisi võltsvideoid ja reklaaminud võltsobjekte, mis on väidetavalt maavälised.

«Ufode kohta on liikvel palju valesid, seega tuleb iga uude uudisesse sel teemal suhtuda skepsisega,» nentis Watson.