Miks hertsoginna Catherine ei ratsuta?

Cambridge’i hertsoginna abikaasa, prints William, mehevend, prints Harry ja äi, prints Charles mängivad polo, mis samuti nõuab ratsutamist, edastabDaily Mail.

Prints William polo mängimas / Adam Holt/REUTERS/Scanpix

Prints Harry polo mängimas / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Briti meediaallikate teatel on Catherine hobuste suhtes allergiline ja hobuse selga istumine võib talle raske allergilise reaktsiooni tekitada.

Marcia Moody kirjutas raamatu «Kate: A Biography», milles ta selgitab, miks Catherine ei ratsuta.

«Kate ei ratsuta, kuna ta ei ole ratsutama õppinud ja talle ei meeldi hobused, võimalik et tal on ka hobuse naha, higi ja lõhna vastu allergia. Williamile ja Harryle õpetati juba lastena, kuidas ratsutada, nüüd harrastavad nad polot,» seisab raamatus.

Väidetavalt ei soovi hertsoginna ratsutama õppida, kuigi talle on õukonna ratsutamistreenerite poolt seda võimalust pakutud. Samas aga soovib ta, et ta lapsed, prints George ja printsess Charlotte õpiksid ratsutama ja hobuseid hooldama, kuna see on kuningliku pere harrastus.

«George on juba hobuse seljas olnud ja talle meeldis see, Charlotte peab natuke vanemaks saama ja siis saab ka tema hobuse selga istuda,» teatas kuningliku pere esindaja.

Briti kuninganna tütar, printsess Anne on tuntud ratsutaja, kes on osalenud mitmetel ratsutusvõistlustel ning kuninganna lapselaps Zara Tindall sai Londoni 2012. aasta olümpiamängudel ratsutamises hõbemedali.

Printsess Anne / Royalty/Scanpix

Zara Tindall / Steve Parsons/PA Wire/PA Images/Scanpix

Briti kuninganna Elizabeth II ratsutamas / REUTERS FILE PHOTO/REUTERS/Scanpix

Ratsutamisega tegeleb aktiivselt samuti troonipärija, prints Charlesi abikaasa, Cornwalli hertsoginna, kes on Briti tuntud ratsutamisklubi president.