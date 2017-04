Šokeeriv süüdistus: Mel B lapsehoidja väidab, et tal oli lauljatariga aastatepikkune seksisuhe!

Hiljuti lahutuse sisse andnud Mel B väitis kohtudokumentides, et lapsehoidja Lorraine Gilles'il oli tema abikaasa Stephen Belafontega afäär ning nad varastasid temalt raha. Lapsehoidja olevat mehest ka rasedaks jäänud ja seejärel abordi teinud.

Nüüd andis Gilles sisse vastuhagi, milles süüdistab Mel B-d valetamises, privaatsuse rikkumises ja tahtlikus stressi tekitamises. Gilles kurdab, et Mel B jättis temast mulje kui «abielulõhkujast, prostituudist ja väljapressijast», ehkki tegelikult oli just Mel B see, kes võrgutas «alkoholi, kuulsust ja seksi pakkudes naiivse ja uudisihimuliku 18-aastase vahetusüliõpilase».

Saksamaalt pärit lapsehoidja väitel ütles Mel B talle, et neil on abikaasaga avatud suhe ja kutsus teda koos nendega kolmekat tegema. Gilles ütleb, et ta seksis Meliga järgmised seitse aastat.

Gilles väidab, et ta ei seksinud Mel B mehega kunagi ilma lauljatari teadmata või osaluseta. Lapsehoidja sõnul jäi ta rasedaks hoopis üheöösuhte tagajärjel. Toona läks ta Melilt abi paluma ja lauljatar aitas tal abordi tegemiseks sobiva koha leida.

Gilles rõhutab, et ta armastas Meli päriselt ja hoolib siiani tema lastest, kuid «avalike valeväidetega on teda igaveseks haavatud ja reedetud».