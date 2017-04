Kris Jenner marutab eksabikaasa Caitlyn Jenneri raamatu pärast: see on täielik väljamõeldis!

61-aastane Kris marutab sarja pühapäevase osa «Keeping Up with the Kardashians» eelklipis: «Mitte miski selles pole loogiline! Ma lugesin seda ja ainus hea asi, mis tal minu kohta öelda oli, et ma olin ühel peol sotsiaalselt suurepärane... Kõik, mida ta kirjutab, on välja mõeldud!»

«Miks peab kõik alati olema nii, et «Kris on bitch ja sitapea»?» ahastab Kris.

Caitlyn Jenner, endise nimega Bruce Jenner, väidab oma elulooraamatus, et Kris teadis väga hästi tema soolistest kahtlustest. Kris aga eitab seda väidet.

«Ma olin uudishimulik ja küsisin, et mis paganat toimub. Kuid ta vastas, et «sa ei mõistaks niikuinii». Ja siis, terves selles raamatus, kirjutab ta, et ma teadsin seda alati. No mida!» ütles Kris.