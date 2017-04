Trumpi pooldajast Stephen Baldwin ei suhtle Trumpi pilajast venna Alec Baldwiniga

Stephen Baldwion paljastas, et ta ei ole oma venna Aleciga suhelnud alates jaanuarist, mil Trump sai USA 45. presidendiks, kuna nende poliitilised vaated on väga erinevad, edastab The Independent.

Stephen Baldwin / Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA/Scanpix

Alec Baldwin / Evan Agostini/AP/Scanpix

Stephen Baldwini teatel tekkis nendevaheline pinge saate Saturday Night Live sketšidest, kuna Alec «keerab vinti pidevalt üle» ja näitab presidenti klounina.

Alec Baldwin Donald Trumpina / AP/SCANPIX

«Juba valimiskampaania ajal leidsin, et need sketšid on liiga julmad ja ma ei saa enam suhelda oma vennaga, kes kehastab Trumpi. Samas armastan ma ikka oma venda, kes sai 3. aprillil 59-aastaseks,» sõnas Stephen Baldwin.

Alec Baldwin Donald Trumpina / Will Heath/AP/Scanpix

Näitleja lisas, et 2016. aasta presidendivalimised olid nii tema kui paljude teiste jaoks rasked.

«Demokraadid käisid välja oma kandidaadid ja platvormi, kuid see ei toonud neile võitu. Üha enam ameeriklasi on hakanud siiski toetama Donald Trumpi, kuna ta lubas Ameerika uuesti suureks teha. Loodan, et ta plaanid teostuvad, ka need, mis puudutavad majandust,» lisas Trumpi pooldajast Baldwin.

Stephen Baldwini arvates on suured staarid nagu ta vend Alec Baldwin eemaldunud reaalsest elust ja elavad oma mullis, saamata aru, millised on keskmise ameeriklase soovid, unistused ja vajadused.

«Nad üritavad president Trumpi pilamisega saada noorte poolehoidu, kuid see ei pruugi õnnestuda. Pigem tuleks meil Trumpile toetust avaldada, kuna ta võib meie riigi õitsengule viia,» selgitas näitleja.

Stephen Baldwin / Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA/Scanpix

Stephen Baldwin teatas juba 2015. aastal, et ta on Donald Trumpi pooldaja, samas ta vend Alec Baldwin hakkas siis Trumpi üle nalja viskama.

Alec Baldwin Donald Trumpina / AP/SCANPIX

Baldwini vennad ei ole ainsad, kelle vaated Donald Trumpi suhtes lahku lähevad.

Selle aasta veebruaris USAs 6426 inimesega tehtud küsitlus näitas, et 39 protsendis peredes on nii Trumpi pooldajaid kui vastaseid, kelle poliitilised vaated on erinevad.

16 protsenti vastanutest kinnitas, et nad lakkasid Trumpi toetajate hulka kuuluvate pereliikmetega suhtlemast.