Indias looduskaitsealalt leitud tüdrukut ei kasvatanud ahvid

Lapse leidsid juba jaanuaris sellel looduskaitsealal patrullinud politsenikud, kes võtsid ta kaasa ja tõid arstide hoole alla, edastab The Guardian.

Mowgli-tüdruk / Hindustan Times/Hindustan Times/Sipa USA/Scanpix

Arstide sõnul on tüdrukul kaasa sündinud arengupeetus ja oletada võib, et laps ei ole metsas ahvide seas üles kasvanud, vaid ta vanemad või hooldajad jätsid ta sinna alles mõni aeg tagasi.Samuti on lapsel mitmeid kehavigastusi, millest osad võivad olla inimeste tekitatud, osad aga metsas saadud.

Politseinikud selgitasid, et tüdruk leiti looduskaitseala tee juurest, mitte sügavalt metsast, nagu kirjutas meedia. Samuti ei tulnud neil vihase ahvikarja eest põgeneda, kuna ahvid olevat tahtnud tüdrukut tagasi.

«Uurisime last ja saime aru, et tal on erivajadusi ja ta ei oska rääkida. Arvata võib, et laps, kellel on nii vaimne kui füüsiline puue, oli metsas vaid lühikest aega,» selgitasid politsenikud ja arstid.

Politsei teatel jälgitakse looduskaitseala pidevalt ja selle tõttu on võimatu, et laps oleks saanud seal pikka aega elada ilma, et teda ei oleks märgatud.

Samas ei ole võimalik teha kindlaks, millal laps metsa jäeti, kuna tüdruk ei oska rääkida.

«India pered ei eelista tüdrukuid, kuna see laps on probleemne, siis tahtsid vanemad või hooldajad temast vabaneda,» teatas Bahraichi haigla esindaja.

Bahraichi haigla vanemarsti Ankur Lali teatel uuritakse, kas sel tüdrukul on vaimse ja füüsilise tervise probleemid kaasa sündinud või tekkisid need hiljem.

«Kui ta leiti, siis ta üritas inimestest eemale hoida ja käitus nagu ahv. Ta ei osanud pesta, WCd kasutada ega tavapäraselt süüa. Selle tõttu arvati, et teda kasvatasid ahvid ja ta on elanud metsas kaua aega,» lisas arst.

Olles nüüd mõnda aega haiglas arstide hoole all, on tüdruk õppinud, kuidas hakkama saada. Ta on õppinud käima ja tavalisel viisil sööma-jooma.

«Tõde on see, et ta pere ei soovinud teda ja ta jäeti metsa, võimalik et surema. Indias on tavaline, et naised teevad aborti, kui saavad teada, et sünnib tüdruk. See tüdruk toodi ilmale, kuid ta sündis vigasena,» sõnas inimõigusaktivist Ranjana Kumari.

Metsast leitud tüdruk hakkab elama Luknow lastekodus.