«Prooviabielu»: Perttist ja Helenist ilmselt asja ei saa, aga Stenil tekkisid Liisa vastu tugevad tunded!

Heleni ja maapoiss Pertti kooselu kulgeb üle kivide ja kändude, sest Pertti on väga põhimõttekindel, elab endale kehtestatud reeglite järgi ja proovib neid ka Helenile peale suruda.

«Sõpradeks me sobime, aga romantiliselt ma näen järjest enam, et sellist klappi meil lihtsalt ei ole. Aga mitte kumbki meist ei ole selles süüdi. Lihtsalt järjest selgub, et ei ole sobivust,» seletas Helen oma suhteid Perttiga.

Liisa prooviabielu 23-aastase kokaõpilase Steniga algas keeruliselt, sest naise südamesse romantilise jälje jätnud Sloveenia hurmur Žiga oli just Eestist lahkunud.

Sellel nädalal oli aga kõik ümberpööratud, sest Stenil tekkisid Liisa vastu tugevad tunded. Sten korraldas Liisale üliromantilise õhtusöögi, mis Liisale väga meeldis.