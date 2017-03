Ott Sepp: kuulsad Eesti inimesed ei oska isegi arvata, mis nende eraelust lahti kooruma hakkab

Saatejuhtideks on näitlejad Märt Avandi ja Ott Sepp. "Need saatesse sisenevad kuulsused ei oska arvatagi, mis nende eraelust lahti kooruma hakkab, sest lapsesuu on ikkagi lapsesuu," räägib saatejuht Ott telesaatest.

Uus heategevuslik telemäng "Suure tähe väike täht" stardib TV3-s juba täna kell 19.30.

