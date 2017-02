Abielusaate Helen annab nõu: kuidas saada lahti armunud mehest

Toome teieni Heleni soovitused muutmata kujul:

«Mingi mees ahistab, tahab koos olla, käib pinda, aga ta sulle ei meeldi ja tahad lahti saada? Väga lihtne, naised, kohe seletan!

Uskuge mind, ka netis on tekste, kuidas mehest lahti saada, aga kahjuks sealsed tekstid ei ole eriti lollikindlad, kuna sisaldavad just neid elemente, mis mehi armuma panevad: ignoreerimine, märatsemine, feikpoisssõbra omamine jne. Ei-ei-ei... kõik need panevad armunud meest sind kõvasti rohkem tahtma. Ma toon välja siin midagi, mis kindlalt töötavad!

Esiteks, mehed on väga visuaalsed olendid. Kõige lihtsam on saata endast kole pilt! Aga ei, nii lihtne see ka pole, et ärkad hommikul üles ja teed meigita pildi. Pilt võib olla sinust ka meigiga, aga ava Snapchat! Ja snapchatis tee endast pilt ning lisa enda näole mõni mehe nägu. Lihtne! Näiteks Putini nägu. Saad suurepärase pildi endast, mis peaks mehe ära hirmutama. Saada see mehele. Ta ei saa nagunii aru, et see on töötlus, ja juba ta kardab, et selline sa siis ilma meigita välja näedki...

Teiseks, mehed tahavad hirmsasti sind kätte saada. Enamasti kui nad sind kätte ei saa, siis kindlasti hakkavad nad küla peal jutte levitama, et oled litsakas lõdva püksikummiga naine. Aga kuidas seda vältida? Väga lihtne! Mine mehega kõikidele kohtingutele! See ei tähenda, et end kätte annaks (väkk ju kui ise ei taha), oo ei (kuigi ka see mõjuks, kui seda ÕIGESTI teha ja midagi selle vastu pole), vaid ALATI vasta mehe sõnumitele ja kirjadele KOHE! Ole suhtlemises väga kergesti kättesaadav. Muidugi mõjub hästi ka ise koguaeg helistamine. Näiteks hommikul esimese asjana helistamine. Võid saata sõnumi "tõuse ja sära!" ja siis helistada. Kui enne mees mõtles, et naised võiks kergemini armuda temasse, siis varsti enam ta seda ei arva...

Kolmandaks. Mees kindlasti alguses unistab südamed silmades pulmadest sinuga, abiellumisest jne. Aga tegelt mehed on arad. Too ise need teemad esile. Helista näiteks hommikul ja ütle: "nägin nii ilusat und meist, et me abiellume täna! Lähme teeme selle ära! Ma tahan x last ja KOHE!" Kui mees näeb, et see, mida ta väga tahtis, on juba peos, siis millegipärast ta seda enam üldse ei taha. Ole täiesti overly attached girlfriend! Kindlasti! Jah, mehed on sellised muutliku loomuga...

Neljandaks, kohtingud. Muidugi öeldud juba, et saa mehega alati kokku, kui ta kutsub ja ole ääretult kättesaadav. Võta ta kõne vastu isegi siis kui magad. Kohtingul siis ole väga kole, kontuuri end koledamaks ja mäkerda silmad koledaks näiteks. Joonista akne ka juurde endale.