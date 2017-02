Video: tuntud Briti kirjaniku elukaaslane mõisteti ta mõrvas süüdi

Politseiuurijate sõnul plaanis Bailey abiellumist, samas ta mees Ian Stewart aga valmistus naist tapma, edastab metro.co.uk.

Bailey jäi leskes 2011. aastal kui ta esimene mees suri, kuid ta kohtus Facebookis Stewartiga, kes oli oma naise kaotanud mõned aastad varem. Paar armus, kuid see armastus tundus olevat vaid Bailey poolne.

Uurimine näitas, et kirjanik ja ta mees kihlusid ning Bailey hakkas pulma ette valmistama, kuid mees tegeles samal ajal plaaniga, kuidas naisest vabaneda, sest ta ei soovinud abielluda.

Bailey kadus 2016. aasta aprilli, mees teatatas ta kadumisest politseisse ja teeskles, et naise kadumine teda šokeerib. Ta pöördus isegi avalikkuse poole, et tal aidataks naine leida, kuid tegelikult oli ta kirjaniku tapnud ja ta surnukeha kodus kanalisatsioonikaevu visanud.

Eile kuulutas Hertfordshire’i St. Albansi kohus Stewarti Bailey mõrvas süüdi, samas paljastus, et mõrva motiiviks oli raha, sest testamendi kohaselt läks Bailey vara ta surma korral Stewartile.

Ian Stewart / Hertfordshire Constabulary/AP/Scanpix

Bailey surnukeha lahanud kohtuarstide teatel andis mees naisele alates 2016. aasta veebruarist regulaarselt unerohtu. Kirjanikul tekkisid terviseprobleemid ja väsimus, ta teatas oma emale, et ta mälu on hakanud halvenema, kahtlustades varajast Alzheimeri tõbe.

Enne naise tapmist andis mees talle suures koguses unerohtu ja lämmatas maganud naise padjaga. Kohtudokumentide järgi suri kirjanik 11. aprillil 2016, samas Stewart teatas ta kadumisest 16. aprillil.

Stewart sõnas politseile, et naine jättis talle kirja, milles teatas, et soovib saada hingamisruumi ja läheb mõneks ajaks nende suvilasse. Bailey kadumise järgselt jätkas mees naise raha kasutamist, käies kahe nädala pikkusel puhkusel Hispaanias ja uuendades oma jalgpalliklubi liikmelisust, makstes selle eest suure summa. Politsei arreteeris Stewarti möödunud aasta juunis, kuna ta edastatud infos oli kahtlaseid lünki ning ta üritas naise pangakontolt aina suuremaid summasid kätte saada.

Mees röövis naiselt raha ka sel päeval, mil ta tappis.

Uurimisel selgus, et idee surnukeha peitmiseks sai Stewart Baileylt endalt, kes 2013. aastal tutvustas oma uut maja vennale John Baileyle ja garaaži kanalisatsiooniakevu juures tõdes, et kui ta oleks krimikirjanik, siis tema raamatus peidaks mõrvar surnukeha just sinna.

John Bailey / Nick Ansell/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kui politsei pärast Bailey kadumist maja läbi otsis, ei vaadanud nad garaaži kanalisatsioonikaevu, sest selle peale oli Stewart parkinud auto. Hilisem läbiotsimine paljastas sellest kaevust nii Bailey kui ta koera surnukeha.

Helen Bailey kodu Hertfordshire'is Roystonis / Chris Radburn/PA Wire/PA Images/Scanpix

Stewart eitas kohtus, et ta oleks oma elukaaslase tapnud, vaid selle taga on naise eksmehe John Sinfieldi kuritegeliku taustaga äripartnerid.

Stewarti teatel pandi tema suu kinni sellega, et kurjategijad ävardasid tappa ta kaks poega, kes on tal esimese naisega.

Stewarti poolt toime pandud mõrv oli üllatus nii Bailey vennale, kirjaniku surnud mehe Sinfieldi sugulastele kui Stewarti oma perele.

Prokurör Jerome Kenti sõnul on selles juhtumis palju kannatanuid, sest Ian Stewarti valed haavasid neid.