Video: teadlased taastasid 1400 aastat tagasi mõrvatud pikti näo

Mehe luud leiti Šotimaa Black Isle poolsaarel asuvast koopast, mida inimesed olid asustanud pikka aega. Mehe skelett oli ristatud jalgadega ning ta kätele ja jalgadele olid pandud kivid.

Teadlased uurisid leitud luid, mis näitas, et selle noore mehe kolju pihta oli löödud vähemalt viis hoopi ja ta suri vägivalla tagajärjel. Mehe lõuluu oli murdunud, hambad pragunenud ja koljul palu mõrasid.

Luude süsinikmeetodil uurimine näitas, et mees suri millalgi 430 – 630 pKr, mil Šotimaal oli piktide periood. Mehe luude leiukoha koopast leiti ka viiteid rauatöötlemisele.

Piktid on jäänud ajaloolaste jaoks mitmes mõttes mõistatuseks, kuna neist ei jäänud kirjalikke ülestähendusi maha. Nende kohta on tõendeid vaid kivigraveeringutena ning Vana-Rooma ja hilisemate Šoti ajaloolaste ülestähendustes.

Arvatakse, et piktid olid head sõdalased, kes suutsid Rooma leegionid edukalt taganema panna. Piktide sõjapidamist on kujutatud Mel Gibsoni 1995. aasta filmis «Braveheart».

«Me ei tea selle mehe kohta just palju. Tegime tema näo rekonstruktsiooni, ta osutus kenaks nooreks meheks,» selgitas Dundee ülikooli anatoomia ja inimtuvastuse keskuse juht Sue Black.

Black ja ta meeskond tegi mehe koljust 3D laserskaneeringu, mille põhjalt loodi arvutipilt. Nad lisasid arvutigraafika abil kõik vajalikud inimnäo osad ning said korraliku näo ja pea.

Black ja ta kolleegid panid kokku pildi, kuidas pikt oma elu kaotas. Ta sai pea erinevatesse kohtadesse mitu hoopi, lõhkudes nii ta lõualuud, hambad kui kolju tagaosa.

Nad lisasid, et esimesed neli hoopi anti ühe relvaga, viimane viies tuli teistsuguse, suurema relvaga.

Blacki teatel oli mees teadvuseta kui ta sai neljanda löögi, mis oli surmav. Talle anti veel üks hoop, kuid siis oli ta juba surnud, kuid miks ja kes ta tappis, on mõistatus.

«Meie andmetel tapeti see mee julmalt, ta surnukeha pandi koopasse ja jäsemetele kivid. Võimalik, et ta tapeti konflikti käigus või oli see rituaalne tapmine,» teatas väljakaevamiste juht Steven Birch.

Teadlased jätkavad luustiku analüüsimist, et saada teada, mida mees sõi ja millises vanuses hukkus.