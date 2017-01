Ciara rõõmustab, et ta oma abikaasaga enne abielu ei seksinud

Tuntud R&B lauljatar Ciara ei teinud sellest saladust, et oli raske oma tulevase kaasa Russel Wilsoniga enne abielu seksist hoiduda. Kui paar 2016.aasta juulis abiellus, said nende Snapchati jälgidad kursis olla sellega, kuidas nad lõpuks asja kallale saavad asuda. Hoolimata raskest väljakutsest seksist hoiduda, leiavad staarid, et see oli seda väärt.

«Ma tõesti usun, et kui sa keskendud sõprusele, on sul võimalus ehitada tugevat põhja sõprussuhetele. Kui te olete juba tõeliselt head sõbrad, jagate samu väärtusi ning vaadet elule, paneb see tooni paika,» rääkis Ciara intervjuus Lõuna-Aafrika Cosmole, et teadmine, et sul on tugev sõprussuhe, on väga võimas. «Sa ei tohiks tunda, et annab oma keha ära selleks, et sa kellelegi meeldiks.»

Ciara leiab, et mehe ettepanek seksist enne abielu hoiduda 2015.aasta aprillis, kui nad kohtamas hakkasid käima, oli hea, sest lõpptulemus on imeline.