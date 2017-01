Kristiina Viirpalu moelooming pääses New Yorgi ja Pariisi moenädalatele

Rõõmu-uudiste valguses tunnistab moelooja, et magab praegu umbes poole sellest, mis tavaliselt: «Mul lihtsalt kõik peas keerleb ja ma ei saa und!».

Kristina Viirpalu kollektsiooni esitlus Londonis / Indrek Galetin/ Marc Wainwright

Samas tunnistab naine, et temas on julgust suurelt unistada ning kui ta üle piiri ei kiikaks, siis võibolla ta jääkski vaid kohalikul tasandil tegutsema. «Selles pole ka muidugi midagi halba, aga tunnen, et minus on ambitsiooni luua midagi suuremat,» lausub Viirpalu.

Tuult tiibadesse, Kristiina!

