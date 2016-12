17. sajandi Hollandi laevast leiti Pakistanis valmistatud vaiba fragmente

Konserveerijate sõnul on see vaip valmistatud siidist ja villast ning sellel on nii lilli kui loomi, kaasa arvatud lõvisid, edastab Live Science.

Nüüdseks on konserveeritud vaibaosad näitusel Hollandi Texeli saare Kaap Skili muuseumis.

Ajaloolaste sõnul peatusid Hollandi maadeavastusajastul, mis oli 16.–17. sajandil, laevad sageli Waddeni meres asuva Texeli saare juures. Selles piirkonnas oli tihe laevaliiklus, kuid seal leidis aset ka palju torme, mis laevu uputasid.

Sukeldujad käisid nimetatud 17. sajandi alust uurimas ja nad tõid pinnale mitmeid esemeid, kaasa arvatud tükke Lahore’i vaibast. Teada on, et tekstiilid ei säili niiskes keskkonnas, kuid selles laevas säilisid, kuna vrakk on kattunud liivaga, mille tõttu tekkis sobiv keskkond.

«Nende vaibatükkide leidmise saab võrdsustada Rembrandti maali avastamisega. Tekstiilide leidmine merepõhjast on väga haruldane,» teatasid tekstiiliajaloolased Ebeltje Hartkamp-Jonxis ja Hillie Smit.

Selle aasta alguse pandi Kaap Skili muuseumis välja samast laevast leitud siidkleit, mis leiti puidust rõivakirstust, milles oli veel kleite, kalevist mantel, sukad ja korsetid.

Nimetatud laevast toodi pinnale ka lõhnaõlianum, täikamm, Itaalia keraamikat, käekott ja niinimetatud lõhnapall, mille naised 17. sajandil sidusid kaela ümber, et nad hästi lõhnaksid. Neis pallides olid aromaatsed lilled ja taimed.

Veel leiti sellest laevast nahast raamatukaaned, millel on Inglise kuninga Charles I vapimärk. See lubas oletada, et laeva pardal olnud esemed kuulusid Inglise Stuartite dünastia liikmele või esindajale.

Teadlaste arvates võisid laeval olnud naiserõivad kuuluda Šoti krahvinna Roxburghe’ile, kes oli Inglise kuninganna Henrietta Maria õuedaam.

Vaibafragmente saab Kaap Skili muuseumis näha kuni järgmise aasta veebruari keskpaigani, siis saadetakse need edasistele uuringutele Noord-Hollandi arheoloogiliste uuringute keskusse.