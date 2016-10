Viis fakti 100. aastaseks saava Trans-Siberi raudtee kohta

2016. aastal viib rong Moskvast Vladivostokki umbes ühe nädalaga, kuid 100 aastat tagasi sõitis rong läbi Venemaa nelja nädalaga ja kiirusega 32 kilomeetrit tunnis, edastab The Independent.

Tegemist on maailma kõige pikema raudteega, mille pikkus on 9289 kilometrit, läbides kümmet ajatsooni ja kahte mandrit.

Viis fakti Trans-Siberi raudtee kohta:

Seda raudteed ehitati 13 aastat – Vene tsaar Aleksander III teatas 1891. aastal, et käivitatakse läbi Siberi ja Kesk-Aasia kulgeva raudtee ehitusprojekt. Ta andis käsu tõsta makse ja trükkida raha juurde ning pankadel anda ehitamiseks laenu.

Töölised töötasid väga karmides tingimustes ja ekstreemsetes temperatuurides, samuti tuli neil peletada eemale bandiite ja metsloomi.

Maastik oli eripalgeline ja keeruline, seal oli soid, mägesid ja tihedaid metsi, millest läbi tuli raudtee rajada. Baikali järve ääres tuli kaljusse tunneleid lõhata.

Baikali järve ääres transporditi reisijaid praamiga – Trans-Siberi raudtee avati osaliselt juba 1903. aastal, kuid Baikali järve ümbruses oli vaja veel mäesse tunneleid rajada ja selle tõttu transporditi reisijaid seal praamiga. Baikal järve ümber kulgevale lõigule ehitati 33 tunnelit ning rohkem kui 100 silda ja viadukti.

Trans-Siberi raudteed ehitati kiiresti, aastas suutsid töölised maha panna 600 kilomeetri pikkuse lõigu. See oli väga kiires ehitamine kui võtta arvesse, et ehitati 20. sajandi alguses, mil puudusid tänapäevased tehnilised vahendid ja transport.

Trans-Siberi raudteega tahtis Vene tsaaririik näidata oma võimsust – seda raudteed mööda viidi sunnitöölisi Siberisse, kus oli tööjõu puudus. Raudtee viimane lõik ehitati Mandžuuriasse, mille Tsaari-Venemaa sai Hiinalt, et end Kaug-Idas kindlustada. Seda raudteed mööda transporditi Vene-Jaapani sõja puhkedes sõdureid Kaug-Itta.

Vene-Jaapani sõda lõppes 1905. aastal ning pärast seda kartis Venemaa, et Jaapan vallutab Mandžuuria ning Trans-Siberi raudtee kulgemissuunda tuleb selle tõttu muuta.

Rongis olid ka esimese klassi vagunid – läbi Venemaa kulgeva Trans-Siberi raudtee algsed rongid olid luksuslikud ning seal oli esimeses klassis näiteks raamatukogu, marmoriga vannitoad, suur klaver ja restoranis pakuti kaaviari.

Kolmanda klassi reisijad paigutati ruumidesse, kus oli Siberisse ja Kaug-Itta toimetatav kaup.

Trans-Siberi raudtee oli ja on Venemaa majanduse tähtis lüli – üks sajand hiljem mängib see raudtee Venemaa majanduses ikka tähtsat rolli. Raudtee läbib Habarovskit, millest on selle tõttu saanud raudteesõlm ja suurlinn.

Siberis kulgeb ka Baikali-Amuuri magistraalraudtee ehk BAM, kuid see on märgatavalt lühem kui Trans-Siberi raudtee.