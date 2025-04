NÄDALAPROGNOOS Nädal lõppeb imelisel noodil: kogeme seda esimest korda

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval kell 10.47 läheb täpseks Pluuto kvadraat Must Kuu Lilithiga, mis on tõeline varjude transformeerimise aeg. Paljud vastumeelsed või häbiväärsed teemad, mis on allasurutud ja mahavaikitud, pressivad pinnale. See seis tegelikult nõuab, et kõik võetaks vastu ja kõik võetaks omaks. Põgeneda ei ole kuskile. Mõistagi on see keerulisem neile, kellel on palju läbitöötamata psühholoogilist materjali ning kergem neile, kes on püüdnud juba varasemalt iseenda ja teistega ausad olla.