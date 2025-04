Aprillis lõppeb nii Merkuuri kui Veenuse retrograad, nii et 13. aprillist kuni 4. maini liiguvad kõik planeedid direktiivselt. See on selle aasta üks kõige kiirem ja aktiivsem periood, mil avanevad tulevikuga seotud perspektiivid ja suunad. Kogu tähelepanu on suunatud väljapoole ning ei ole aega ega ruumi sisemisteks protsessideks või vanade küsimuste kaalumiseks.