NÄDALAPROGNOOS Nädal võib tuua suuri väljakutseid, aga ka võimsaid läbimurdeid: tasub olla valmis

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval läheb täpseks Saturni ühendus Kuu Põhjasõlmega 26°50’ Kalades, mille mõjus oleme juba alates aprilli keskpaigast. Sügavam eesmärk on siin võtta vastutus oma hingetee ja kõrgeima arengu eest, mida see siis kellegi jaoks tähendab. Võimalik, et midagi, mida oleme liigselt kaasas kandnud, on vaja ohverdada ning samal ajal võtta vastu uus kohustus – eelkõige iseenda ees. Siin on vaja hingelist ja spirituaalset küpsust.

Kolmapäevaööl kell 00.23 jõuab Päike opositsiooni Must Kuu Lilithiga (see on üks telg Suures Ristis). Väline isiksus ja ego kisuvad teises suunas kui sisemine ürgne tõde, ent nende vahel oleks vaja leida mingisugune tasakaal. See seis kutsub võtma vastu oma äratõrjutud ja mahasalatud tõdesid ning integreerima neid oma teadlikusse minasse. See kutsub vaatama sügavalt oma varju silmadesse ning tundma seal ära ühisosa.

Õhtul kell 20.10 läheb täpseks Päikese kvadraat Pluutoga, mis viitab veelgi tugevamalt, et on aeg ühel osal oma egost minna lasta. Selles mõjus võib tekkida tugevaid võimuvõitlusi, nii et tasub olla valmis nii sisemisteks kui välisteks pingeteks. Ometi on nendele pingetel transformatiivne potentsiaal, mis võib aidata kujundada endas ümber tahke, mis muul ajal keelduvad muutumast.

Kolmapäev on äärmiselt võimas päev!