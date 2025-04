ÕÕVASTAV VIDEO Haid puresid Iisraelis kalda ääres ujunud meest, kes jäi teadmata kadunuks: ta upub, keegi ei tule teda päästma!

Esmaspäeval, 21. aprillil vahendas The Times Of Israel, kuidas kümnete silmapaaride ees ründasid haid vette ujuma läinud sukeldujat. Siiani on mees kadunud. «Ta on hädas ning upub ja keegi ei lähe päästma teda,» räägib üks pealtnägijatest, lisades, et haid viisid mehe endaga kaasa.