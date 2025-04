«Me oleme olnud olukorraga hädas ja palunud kohalike lastekaitsjate abi juba pikemat aega. Lapsed kondavad väljas, täiskasvanud ostavad neile alkoholi, narkootikumid on väga lihtsasti kättesaadavad. See, mis meil siin teisipäeval juhtus… Me kõik teadsime, et midagi sellist võib aset leida, sest kohalikud teismelised on kontrolli alt väljunud. Ta [mõrvas osalenud teismeline] leidis endale halvad sõbrad. Lastekaitse ei lase last karistada. Teda ei tohi näpuotsaga puutuda. Kui laps ei taha kooli minna, siis lastekaitsjate sõnul ei saa teda sundida. Aga kuhu me niimoodi jõuame? See ei ole ju kaugeltki esimene inimene, kelle noored on Eestimaa peal maha löönud ja tapnud.»