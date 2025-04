MIS JUHTUS? Legendaarne treener Argo Ader vallandati päevapealt Sparta spordiklubist: diktaatori all on raske töötada

Kolmapäeval sai avalikkus teada, et legendaarne Argo Ader, kes on Sparta spordiklubis töötanud ligi 20 aastat, lasti päevapealt lahti. «Ma olen rohkem elanud Spartas kui kodus ajaliselt. Hakkasin seda klubi ehitama üles siis, kui seal oli tolm ainult ja seinad püsti,» ütleb Argo Ader Elu24-le antud eksklusiivses intervjuus, kus mees poetab ka pisara ja ütleb, et Sparta oli kogu tema elutöö.