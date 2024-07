ROHEPESU? «Mul on väga kahju, armastan oma tööd.» Tallinn ostab 70 miljoni euro eest uusi trolle, juhid jäävad tööst ilma

«Armastan oma tööd ja reisijaid,» sõnab nukral toonil Irina, kes on olnud 34 aastat trollijuht. Nüüd peab ta aga ameti maha panema. «105 trollijuhist on praeguse seisuga 60 avaldanud soovi õppida ümber, et tulevikus sõita bussiga,» kommenteerib Tallinna linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar ja lisab, et trollid on lihtsalt omadega nii läbi, et neid enam kasutada ei saa.