Telia esindaja kavalast petulehest: mõnede inimeste krediitkaartidelt on maha läinud suured summad

Telia klient räägib Elu24-le, et tal avanes arvutis lehekülg, mis näeb välja nagu see oleks Telia leht, kuigi aadressiribal on hoopiski teine aadress. «Palju õnne! Iga päev valime juhuslikult mitu kasutajat küsitluse jaoks. Vastutasuks pakume neile võimalust saada väärtuslikku kingitust meilt või meie sponsoritelt,» lubatakse lehel. «Kuidas petturid teavad, kes millist internetiteenuse pakkujat kasutab? Mida soovitab Telia teha, et sellise petulehe ilmumist oma arvutis vältida?» küsib klient.

Telia turvaintsidentide spetsialist Aare Kirna ütleb, et see on tüüpiline pahatahtlik õngitsusreklaam, mida petturid aeg-ajalt ostavad, et inimesi oma õngitsuslehtedele meelitada. «Õngitsusleht ise majutatakse tavaliselt mõnele ärahäkitud kodulehele ning seal toimetab automaatne skript, mis kogub ohvrite andmeid,» ütleb Kirna.

«Skeem ise näeb välja selline, et kui kasutaja surfab mõnel niiöelda halli usaldusväärsusega lehel, näidatakse talle reklaami, et see internetiteenuse pakkuja, mida ta parasjagu kasutab, loosib välja ahvatlevaid auhindu. Lingile klikkinud kasutajale kuvatakse nn maandumislehte, millel on sellesama teenusepakkuja rekvisiidid ning kus palutakse sisestada kasutaja sisselogimis- ja/või krediitkaardi andmed. Ehkki reklaam ütleb, et loosimises osalemine maksab paar eurot, on mõnede inimeste krediitkaartidelt maha läinud palju suuremaid summasid,» räägib spetsialist.