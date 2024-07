VIDEOINTERVJUU Smilersi publik Õllesummeril tegi bändile ära. Hendrik Sal-Saller: inimesed laulsid kõvemini, kui bänd lavalt kostis

Otse lavalt Elu24 kaamera ette astunud Smilersi solist Hendrik Sal-Saller on enda sõnul Õllesummeril esinenud igal korral. Algusaastatel tuli esineda lausa iga päev, mõnel päeval mitmel laval.

«Ma ei usu, et meil mõni vahele oleks jäänud. Pigem esimesed aastad, kui me käisime, siis me mängisime ühel päeval kaks keikat ja siis iga päev kolmapäevast pühapäevani ühe tegime kindlasti, vahepeal oli kaks päevas,» meenutas Sal-Saller.