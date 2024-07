«NII VALUS!» Silvia Ilves kommenteerib toidupoes nähtud olukorda: väiksed vargad võllas, suured tõllas

Silvia Ilves nägi Maxima toidupoes olukorda, mis teda kurvastas. «Vanake avas värisevate kätega koti, kus oli kolm saiakest ja üks banaan,» räägib Ilves, kellele tundus, et turvamees käitus toitu varastada püüdnud vana naisega liiga karmilt. Poes nähtu juhib tähelepanu teravale probleemile, milleks on pensionäride kehv elujärg. «Kõnealune proua on ka varem sama poe turvateenistuse huviorbiiti sattunud sarnaste katsetega,» ütleb Maxima esindaja.