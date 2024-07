KATKENUD INTERVJUU Vanglas endalt elu võtnud eluaegne vang Margus Luuk kuu aega tagasi: enamik asju nähakse ainult ühe nurga alt

«Selles mõttes, et minevikku ei saa muuta, see mis on juhtunud, on juba juhtunud. Võib-olla jah, oleks saanud midagi teisiti teha, aga kahetseda pole siin midagi.» Nii ütles eluaegne vang Margus Luuk ligi kuu aega tagasi. Mees, kes kustutas kolme inimese eluküünla ja võttis nädal tagasi ka endalt vanglas elu.