VIDEO Õllesummeri külastajad avasid neljaks päevaks rahakotirauad: mul on kulunud vist tuhat eurot

«Väga on meeldinud! Soetasin pileti eelmüügist 30 euroga ning selle eest saan neli päeva festivali nautida,» rääkis Õllesummerit külastanud Kaspar , kes kulutas nelja päeva jooksul kõigest 100 eurot.

Festivali viimast päeva nautima tulnud Kristofer ja Mattias tõdesid, et juubeliaasta Õllesummer on olnud senini mega. «Raha oleme päris palju kulutanud,» märgivad noormehed ühest suust ja lisavad, et piletid soetasid nad juba eelmüügist. «Võrreldes teiste Eesti kontsertidega, siis pole üldse nii kallis!» märkisid nad.