SODIAAGISOSINAD Nädal loksutab paika uue tasakaalu: endiseid barjääre on võimalik nüüd ületada

Soovitused nädalaks

Kui oled lükanud teatud tegevusi edasi, sest ajastus ei tundunud õige, ent need on siiski väga olulised tegevused, siis anna selle nädala teises pooles neile võimalus.

Dagmar Lamp räägib, et kui ilmub Müntide kaks, siis võib kollektiiv leida end nagu kahte münti käes hoides – tasakaalukas ja kindlameelne. See tähendab, et meie ühine tee on püsinud stabiilne ning meie fookus on paigas, eriti kui tegemist on materiaalsete küsimustega.