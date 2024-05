SÕNAVAHETUS Tõrvalasi pahandas Lauri Viikna üleolev suhtumine. Ärimees: kui pole etendust näinud, ei saa kurta piletihinna üle

Möödunud nädalavahetusel läks Facebooki grupis «Tõrvakas» sõnavahetuseks tsirkuseärimehe Lauri Viikna ja Tõrva elanike vahel. Viikna imestas, et reedel Tõrvas toimuma pidanud etendus tuli huvipuuduse tõttu ära jätta. Kui kohalikud heitsid ette kõrget piletihinda ja ärimehe üleolevat suhtumist, siis Viikna selgitas neile, kust kopsakas piletihind tuleneb. «Piletihinnast saab rääkida pärast etenduse vaatamist. Kui sa pole etendust näinud, siis on ülekohtune öelda, et pilet on kallis,» ütleb Viikna.