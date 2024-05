EBATAVALINE Kajakas tegi oma pesa ootamatusse kohta ja pälvis sellega inimeste tähelepanu

Möödunud nädalal märgati Tallinnas Lasnamäel Maxima poe lähedal kajakat, kes oli pesa teinud väiksele murulapile autotee kõrval. Ebatavaline pesakoht äratas möödujates tähelepanu ning nad tundsid, et peavad lindu aitama. Nii viivad möödujad talle nüüd vett ja toitu ning püüavad tagada selle, et linnul oleks võimalikult turvaline seal olla.

Kajakas on pesa teinud väga rahvarohkesse kohta, kus sõidab ka palju autosid. Kahtlemata on see linnu jaoks ohtlik, kuid kajakas ise tundub rahulikuna ning haub häirimatult muna.