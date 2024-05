FOTOD Sildarude kohtuistungil läks tuliseks: meil on selline nokk kinni, saba lahti olukord!

Tõnis Sildarule esitatud omastamise süüdistuse kohaselt tegi ta mitme aasta jooksul ligi miljoni euro väärtuses tehinguid oma alaealise tütre Kelly kahjuks ning pööras vara enda ja kolmandate isikute kasuks aastatel 2014 kuni 2020. «Kohtueelse uurimise materjalid viitavad, et Tõnis Sildaru on lapse eestkostjana korduvalt välja võtnud sularaha ja teinud oma tütre arveldusarvelt ülekandeid endale ning kolmandatele isikutele. Seejuures pole prokuratuuril veendumust, et raha kasutati tütre huvides,» on varem sõnanud ERRile Põhja ringkonnaprokurör Leelet Kivioja.