OTSEFOTOD Armastatud ajakirjanik Ene Veiksaar saadetakse viimsele teekonnale

Möödunud pühapäeva pärastlõunal jõudis avalikkuseni kurb uudis, et meie seast on lahkunud ajakirjanik Ene Veiksaar, kes on töötanud Eesti Raadios ja TV3s. 2022. aasta augustist oli ta Ida-Tallinna keskhaiglas kommunikatsioonispetsialist.