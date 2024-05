Anu Saagim kirub Tallinna liiklust ja tänavaid: meie linn on s****e, olgem ausad

«Meie tänavad on väga koledad ja, kujutage ette, minusugune kiisu paneb jalga kontskingad või ilusad kallid saapad jalga, mis maksavad päris palju, ja selga heleda mantlikese. Kuidas mina kõnnin mööda tänavat nii, et jõuaksin käia 500 meetrit ning olla puhas ja ilus?» ütles Saagim raadioeetris ja sõnas, et kui varem sõitis ta rohkem autoga, siis täna eelistab siiski kesklinnas elades kõndida. «Täna kõnnin, mul on jalas tossud, kontskingad on ammu kapinurka visatud.»

«Kui mul on hommikul tõustes isegi hea tuju, siis tööle jõudes olen ma väga kuri ja tige,» vihjas ta Tallinna liiklusele. «Mul peaks olema Tallinnas jalutades meeldiv. Me oleme Tallinnas, pealinnas. Okei, Viljandis ja Tartus, nendel peab ka tore olema, aga [just] pealinnas võiks ju olla imekena liigelda ja kõndida.»

Saagim selgitas, miks on pealinnas tihti jalgsi käia ebamugav. «Isegi praegu teie juurde tulles olin Stockmanni ristmikul ja lugesin üles, et pean viie saarekese peal seisma ja kõlkuma, et lõpuks kohale jõuda. Ehk siis ma seisan nende saarekeste peal kauem, kui ma tegelikult kõnniksin siia,» tõdes ta. «Vaadake kui kitsukesed need keelekesed on, millel need jalakäijad peavad seisma, pluss lapsevankritega vanemad.»

Ka võttis Saagim teemaks Pronksi tänava üle aasta aega kestnud teetööd. «Mida ma näen täna? See on kohutav! Minge kõndige mööda seda tänavat. Mitu kuramuse juba ära roostetanud raudtorud sinna on topitud? Mitu põõsast seal on? Mitu puud, lille seal on? Ma ei taha Tallinnas kõndida!» tõdes Saagim. «Meie linn on s****e, olgem ausad. Mitte keegi ei pese neid tänavaid. Ma ei tea, mis eestlastel viga on... Itaalias, Riias, Helsingis, Stockholmist rääkimata, pestakse hommikuti autosid.»

