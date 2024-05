VIDEOINTERVJUU End taas telesaatejuhina proovile pannud Andrei Zevakin: lisaks saate juhtimisele pean ma ka ise kõike järele tegema

«Juuksuri värk oli päris huvitav. Kui endal tahad juukseid lõigata, siis see on ala, mis oleks päris äge ära õppida,» ütleb Eesti üks edukamaid sisuloojaid Andrei Zevakin, kelle juhtimisel võistlevad saates «Noor meister» Eesti parimad kutseõpilased, et võita Noore Meistri ihaldusväärne karikas.