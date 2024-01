SODIAAGISOSINAD ⟩ Ees on paljutõotav kuuloomine Kaljukitses: nädalalõpp näitab uusi võimalusi

«Sa oled sündinud siia maailma selleks, et elada! Kõikjal su ümber on võimalused, lubadused, et varsti on tulemas midagi uut ja lahedat, mis kosutab mitte ainult su hinge, vaid ka toob reaalset materiaalset rahulolu. Sinu ülesandeks on vaid neid võimalusi märgata ning neist haarata.

Neljapäevane kuuloomine, mis toimub maagilisel 11.1 kuupäeval, on selleks suurepärane aeg, et nüüd oma reaalsust manifesteerida. Pane kirja kõik, mida loodad 2024. aastal saavutada ning kirjuta see üles kindlas kõneviisis. Samuti pane kirja asjad, millest tahad loobuda ning põleta see paber. Loo oma visioonitahvel, mine õue, leia kontakt iseendaga taas üles.»